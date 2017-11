NEW SPECIAL ADVISER NOMINEES

His Excellency, Nyesom Ezenwo Wike, CON, GSSRS, Governor of Rivers State has approved the appointment of the following persons as Special Advisers:

1. Hon. Cyril Dum Witte

2. Barr. Chris Itamunoala

3. Dr. Barr. Shedrack A. Akolokwu

4. Prof. Israel Owate

5. Barr. Anugbum Onuoha

6. Prof. A. W. Obianime

7. Hon. Isaac C. Okemini

8. Barr. Okiri Aribitonye

9. Hon. Harvey Azuka Ideozu

10. Hon. Kenneth Iroanaya

11. Chief Nwuke Anucha

12. Dr. George Opuda

13. Pastor Mowan Etete

14. Mr. Ilami Arugu

15. Mrs. Toru Ofili

16. Barr. Otonye Briggs

17. Hon. Andrew Nwanjokwu

18. Dr. B. E. N. Thom-Otuya

19. Dr. Scott Bernard Akpila

20. Barr. Jones Ogbonda

21. Hon. Daima Iyalla

22. Hon. Victor Ekaro

23. Barr. Solomon Bob

24. Mr. Sunny Wokekoro

25. Hon. Elemchukwu Ogbowu

26. Engr. Nkem Nwaribe

27. Hon. Berewari Chris

28. Barr. Emma Wonodi

29. Mr. Zoranen Tombon Kingsley

30. Chief Okori Abelekum

31. Barr. George Ariolu

32. Barr. Emma I. Utchay

33. Mr. Opakirite Jackreece

34. George-Kelly Dakorinama Alabo

35. Hon. Barr. Emeh Glory Emeh

36. Miss. Daisy West

37. Sir. Emmanuel Ekprikpo

38. Hon. Fred Atteng

39. Hon. Godwin Ejim Nwanyanu.

A statement by the Special Assistant to the Rivers State Governor on Electronic Media, Simeon Nwakaudu informed that the Special Advider Nominees will be sworn-in by the Rivers State Governor, His Excellency, Nyesom Ezenwo Wike (CON, GSSRS) on Monday, November 20, 2017 by 11am at the Executive Council Chamber, Government House, Port Harcourt.

Simeon Nwakaudu,

Special Assistant to the Rivers State Governor,

Electronic Media.

17th November, 2017.